Seçim yasasında değişiklik: Meclis'te grup kurma şartı kaldırılıyor

Siyasi Partiler Yasası'nda yapılacak 'grup kurma' değişikliğiyle toplu milletvekili transferlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye, geçtiğimiz genel seçimlerde siyasetteki kirli pazarlıklara şahit oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yapılan görüşmelerin ardından CHP'li bazı isimler, Meral Akşener'in partisi için kiralandı.

Seçmenin iradesine ters düşen bu pazarlıkların yeni dönemde de devam ediyor olması seçmenin tepkisine neden oldu.

Bunun üzerine eski Türkiye'den kalan siyasi pazarlıklar sonucu yapılan toplu milletvekili transferlerinin önüne geçilmesi için yasal düzenleme hazırlığı yapıldı.

GRUP KURMA ŞARTI KALDIRILIYOR

Buna göre; Siyasi Partiler Yasası'nın 36. maddesinde düzenlemeye gidildi.

Yasaya göre; seçimlere katılmak için Türkiye’nin yarısında teşkilatlanmak, büyük kongresini yapmak veya Meclis’te grubu olmak gerekiyor. Bu düzenlemeyle birlikte Meclis'te grup kurma şartı kaldırılıyor.

TEKLİF MECLİS'TE

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan, Seçim Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi bugün TBMM’ye sunuluyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'te kameraların karşısına geçerek konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hayati Yazıcı, siyasi partilerin seçimlere katılmalara ilişkin Meclis'te grubu olması koşulunu madde metninden çıkardıklarını belirtti.

Yazıcı, "Bir fıkra ekliyoruz, siyasi partilerin takip eden her seçime girerken bu maddede öngörülen örgütlenme oranında kongre işlemlerini yapmış olmalarını aranmasını bir defa en azından tölere ederek öngörmüş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

BOYNU BÜKÜKLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı pazarlık sonrası, CHP'den 15 milletvekili Meral Akşener'in partisine boynu bükük bir şekilde transfer olmuştu.