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Seçimdeki malzeme torbaları teslim edildi

Seçimdeki malzeme torbaları teslim edildi Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görev yapacak sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları verildi. Torbalar, oy verme günü saat 05.00'te itibarıyla dağıtılacak.