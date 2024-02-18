Seçime doğru CHP'de aday krizi! Denizli'de ilçe başkanı adayı geri çekildi CHP'de Çivril Belediye Başkan adayı olarak açıklanan isim, 37 gün sonra adaylıktan geri çekildi. Konuya ilişkin parti cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İHA

CHP bir seçime daha kaosla hazırlanıyor.

Üst yönetimde yaşanan krizler, il ve ilçelere de yansıyor.

Yerel seçim öncesi aday belirlemede büyük bir sıkıntı yaşayan CHP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor.

37 gün sonra adaylıktan çekildi

Şimdi ise seçime kısa bir süre kala Denizli'de yaşanan olay gündem oldu.

CHP İl Başkanlığının düzenlediği aday tanıtım toplantısında Çivril CHP Belediye Başkan adayı olarak tanıtılan Kemal Aslan’ın genel merkez kararı ile 37 gün sonra adaylıktan geri çekildiği belirtildi.

Adaylık krize neden olmuştu

Parti içerisinden edinilen bilgiye göre daha önce ilçede krize neden olan adaylıktan geri çekilme kararı dün alındı.

Karar Kemal Aslan’a tebliğ edilirken, Kemal Aslan SKM’de yol arkadaşları ile yapacağı durum değerlendirmesi sonrası, izleyeceği yol haritasını açıklayacağını belirtti.

Yerine Semih Dere aday oldu

CHP İl Başkanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, CHP Çivril İlçe başkanı Bedri Ataş, Çivril CHP Belediye Başkan adayının Semih Dere olduğunu doğruladı.

Seçim çalışmaları yaptı

10 Ocak tarihinde yapılan aday tanıtım toplantısı sonrası SKM bürosunu açan kadın ve gençlerden oluşan çalışma ekipleri kuran CHP Belediye Başkan Adayı, 37 gündür Çivril ilçe merkezi ve mahallelerinde seçim çalışmaları yapmıştı.

Yaşanan gelişmelerden sonra CHP İl Başkanlığı ve CHP Çivril İlçe Başkanlığı tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)