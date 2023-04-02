Seçime doğru son anketler! Metropoll'den Kemal Kılıçdaroğlu kazanır mı anketi Araştırma şirketi Metropoll'ün son seçim anketinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kesinlikle kazanacağını düşünenlerin sayısı yüzde 8 olurken, 'kesinlikle oy vermem' diyenler ise yüzde 31 oldu.

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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı.

Heyecanın giderek arttığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde adayların kesinleşmesiyle pusuladaki yerleri de belli oldu.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1. sıra, Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce 2. sıra, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu 3. sırada ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan da 4. sırada yer alacak.

Öte yandan seçim için propaganda süreci de 31 Mart Cuma günü başladı. Bu süreç 13 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Bu kapsamda parti liderleri çalışmalarını sürdürürken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor.

'Kemal Kılıçdaroğlu kazanır mı?' anketi

Son olarak bir anket de Metropoll Araştırma Şirketi'nden geldi.

Muhalefete yakınlığı ile bilinen Metropoll, Türkiye'nin Nabzı Mart Anketi'nde katılımcılara "Kemal Kılıçdaroğlu kazanır mı?" sorusu yönlendirildi.

'Kesinlikle kazanacağını' düşünenler yüzde 8

Gelen cevaplarda Kılıçdaroğlu'nun 'kesinlikle kazanacağını' düşünenlerin yüzde 8 olduğu görüldü.

Öte yandan seçmenin yüzde 43'ü bu pazar seçim olsa Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünürken, yüzde 50'si ise kazanamayacağını düşünüyor.

Oy vermeyenlerin oranı yüksek

Ayrıca oy verme eğiliminde ise sonuçlar şu şekilde:

Kesinlikle oy vermem diyenler yüzde 31,

Oy vermem diyenler yüzde 19,

Oy verenler yüzde 25,

Kesinlikle oy verenler ise yüzde 20.

İşte detaylı anket sonuçları;