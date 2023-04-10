Seçime sayılı günler kala son anket: Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Ensonhaber'e konuk olan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, elindeki son rakamları paylaştı. Buna göre, "Sizce Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır" sorusuna yüzde 53.4 Recep Tayyip Erdoğan yanıtı verildi.

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14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürüyor.

Tarih yaklaştıkça anket çalışmaları da hız kazandı.

Hemen her gün farklı bir araştırma şirketi çalışmasını kamuoyu ile paylaşıyor.

Bu kapsamda Ensonhaber canlı yayınına konuk olan kamuoyu araştırma şirketi Optimar'ın başkanı Hilmi Daşdemir, son çalışmalarını paylaştı.

Son yapılan anketin 2 gün önce ellerine ulaştığını belirten Daşdemir "Tablonun çok değişmediğini de görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53.4, Kılıçdaroğlu yüzde ise 41.3

Daşdemir'in anketine göre, "Sizce Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır" sorusuna şu yanıtlar verildi:

*Yüzde 53.4 Recep Tayyip Erdoğan,

*Yüzde 42.1 Kemal Kılıçdaroğlu,

*Yüzde3.6 Muharrem İnce ve

*Yüzde 1.9 Sinan Oğan

"Muharrem İnce diyenlerin bir kısmı da Erdoğan'a doğru evrilecek"

Daşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dolayısıyla burada genel kabulün Sayın Cumhurbaşkanı'nın kazanacağı yönünde.. Ve seçime doğru da Muharrem İnce diyenlerin bir kısmı oraya doğru evrilecek, önümüzdeki sonuçlarda göreceğiz.

Gazeteci Taceddin Kutay'dan Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesine tepki

Ensonhaber Gündem Özel'e konuk olan bir diğer isim olan gazeteci Taceddin Kutay, partiler tarafından milletvekili aday listelerinin yayınlanmasının ardından siyaset gündemini değerlendirdi.

Kutay, Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin’in CHP listesinden aday gösterilmesini şu sözlerle eleştirdi:

Sadullah Ergin’i milletvekili adayı yapabilen Kılıçdaroğlu’nun Öcalan’ı aday yapmaması için hiçbir sebep yok.

"Kabul edilemez siyasi tonda yapan iki parti var: Zafer Partisi, İyi Parti"

İyi Parti'nin siyaset dilinin çok 'mafyöz' olduğunu belirten Kutay, "Kabul edilemez siyasi tonda siyaset yapan iki parti biri Zafer Partisi diğeri de İyi Parti. HDP ise yasal bir parti, meşru bir parti değil" dedi.

Saadet Partili Kaya: Uzlaşı içerisinde çıkmış iyi bir liste

Yayınımıza konuk olan bir diğer isim de Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya idi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

Elbette bu seçim sisteminin dayattığı bir mecburiyetti yani ortak liste. Biz 6 siyasi parti ortak bir listede yer aldık. Bu yönüyle baktığımız zaman her dokunuşun mutlaka ve mutlaka seçmenin iradesi sandığa yansıyarak, bunun da parlamentoya artı bir etkisinin olacağını hesap ettik. Bu anlamda gayet uzlaşı içerisinde çıkmış iyi bir listeydi. Listede toplam 24 adayımız var.

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