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Seçimler yaklaşıyor! Aday listeleri için yarın son gün

Seçimler yaklaşıyor! Aday listeleri için yarın son gün Mahalli İdareler Genel Seçimleri takvimine göre, siyasi partiler aday listelerini yarın en geç saat 17.00’ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına teslim edecek.