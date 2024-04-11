Seçimlerde 4 partinin 6 itirazı kabul edildi YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimlerdeki itiraz sürecine ilişkin yaptığı bilgilendirmede, AK Parti'nin 2, CHP’nin 1, MHP’nin 1, DEM Parti’nin de 2 itirazının kabul edildiğini söyledi.

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İHA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarıyla bayramlaştı.

Burada değerlendirmelerde bulunan Ahmet Yener, yerel seçimlerdeki itiraz sürecine değindi.

İl ve ilçe seçim kurullarının kararlarına yapılan itiraz sürecinin tamamlandığını belirten Yener, olağanüstü itiraz sürecinin de 14 Nisan tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

"Kamuoyunu ilgilendiren kararları açıklıyoruz"

İtiraz sürecinin normal seyrinde devam ettiğini belirten Yener, “Kurulun gündemine gelen ve kamuoyunun yakından takip ettiği itirazlara ilişkin olarak gün sonunda sizlere bilgilendirmeleri yapıyoruz. Ancak sizlerin az önce sorduğu gibi 81 adet değil daha fazla itiraz var. Biz bu itirazlarda daha çok büyükşehir ve ilçe bazında kuruma intikal eden itirazlara ilişkin sizlere bilgi veriyoruz. Bu itirazlar içerisinde belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği gibi sıralamaya ilişkin itirazlar da var. Ancak bunları genelde tüm ülke çapını ilgilendirmediği için sizlere fazla bilgilendirme yapmıyoruz.” açıklamasında bulundu.

4 partinin 6 itirazı kabul edildi

Şu ana kadar büyük şehirlerde, il belediye başkanlıklarında ve ilçe belediye başkanlıklarında yapılan itiraz süreçlerine ilişkin bilgi verdiklerini kaydeden Yener, “Hatırladığım kadarıyla bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olan da var, reddedilenler de var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) hatırladığım kadarıyla 2 yerde itirazları kabul edildi. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 1 yerdeki itirazı kabul edildi. Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 1 yerde ve Halkaların Demokrasi ve Eşitlik Partisi’nin ise (DEM Parti) 2 yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi.” ifadelerine yer verdi.

"İtirazlara ilişkin sizlere bilgi vereceğiz"

İtiraz sürecinin halen devam ettiğine de dikkati çeken Yener, “Bayram süresince de diğer günlerde olduğu gibi öğleden sonra toplantılarımız olacak. Toplantılar sona erdiği zaman toplantıda görüşülen ve sonuçlandırılan dosyalardan kamuoyunun merakla beklediğini tahmin ettiğimiz itirazlara ilişkin sizlere bilgi vereceğiz.” diye konuştu.

"4 seçim bölgesinde seçimler yenilenecek"

Yapılan itirazlar sonucunda seçimin yenileneceği yerlerin de olduğunu söyleyen Yener, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçelerinin yanı sıra Edirne'de bir beldede ve Sivas'ta bir seçim bölgesinde seçimlerin yeniden yapılacağını kaydetti. Yener, buradaki seçimlerin, seçim takvimi çerçevesinde 2 Haziran’da gerçekleşeceğini aktardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)