Seçimlerin kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu

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Türkiye, kararını verdi..
Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibariyle sona erdi.
Ülke genelinde sandıklar kapanarak oy sayımına geçildi..
Sandıklardan ilk gelen verilere göre, CHP'nin oy oranlarında artış görülüyor.
Bu durum da Kılıçdaroğlu'nun kurultay planları suya düştü.
Siyasetin dışında kalacak
CHP'nin büyükşehirleri kaybetmesi durumunda kurultay için harekete geçmeyi planlayan Kılıçdaroğlu, siyasetin dışında kalacak.
Ne olmuştu
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi.
Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu.
Ardından Kılıçdaroğlu Ankara'da açtığı ofisinde gelecek sürece ilişkin parti çalışmalarını yürütüyor.
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