Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği olan komandoların aldığı eğitimler görüntülendi. Özel olarak eğitilen komandolar, kurslarda 6 ay eğitim görüyor.

Özel olarak seçilen ve eğitilen komandolar; kara, deniz, hava safhasıyla İzmir, Ankara ve Kayseri'de düzenlenen 'Jandarma Komando İhtisas Kursu'na katılıyor.

Komandolara burada; özel operasyonlar, nokta operasyonları, silah bilgisi, atış ve keskin nişancı, harita bilgisi, dağcılık, ilk yardım gibi çeşitli konularında eğitim veriliyor.

SAYILARI ZAMANLA AZALTILIYOR

İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı da en zorlu eğitimler arasında gösterilen Jandarma Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor.

Gönüllülük esasına göre subay ve astsubayların başvuru yapabildiği kursta belirlenen testlerin ardından sayıları 35'e inen "özel komandolar" başladıkları kursta birbirinden zorlu eğitimlere tabi tutuluyor.

Kayseri'de "Şiddetli Soğuklarda ve Derin Karda Harekat, Ankara'da "temel dalış" eğitimlerini icra eden komandolara, İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda ise bot operatörlüğü, dalış, helikopterden atlama ve toplama, beden gelişimi ile yakın boğuşma gibi gece ve gündüz safhalarından oluşan eğitimler veriliyor.

ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER TARAFINDAN YETİŞTİRİLİYORLAR

Altı ay süren kursta komandolar; yerleşim merkezinde muharebe, özel operasyonlar, nokta operasyonları, silah bilgisi, atış ve keskin nişancı, harita bilgisi, dağcılık, ilk yardım gibi çeşitli konularda eğitim görüyor.

Alanında uzman eğitmenlerce verilen kursta komandolar; yurt içi ve dışında her türlü arazi ve iklim şartlarında, bina, kara, hava, demiryolu taşıtlarında özel operasyonları planlayarak icra edebilme kabiliyetine sahip oluyor.

Komandolar, dağ, orman, meskun mahal, şiddetli soğuklar ve derin karda dahil harekat taktik ve tekniklerini ustalıkla uygulayabiliyor.

Seçkin komandoların zorlu eğitimi nefes kesti FOTO GALERİ

GÜÇ, CESARET, KARARLILIK

Mavi sularda nefes kesen tatbikat Anadolu Ajansı (AA) ekibi, "ihtisaslı komandoların" Ege Denizi'nin derin sularındaki zorlu tatbikatını görüntüledi.

Helikopterden atlama, denizde yardım isteyen sığınmacıları helikopterle kurtarma, dalış, bottan atlama ve toplama gibi gerçeği aratmayan eğitimler adeta nefes kesti.

Güç, cesaret ve kararlılık gerektiren harekata katılan komandolar gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

"ÖZEL OPERASYONLARI İCRA EDEBİLME KABİLİYETİNE SAHİP OLUYORLAR"

Foça Jandarma Komando Okulunda İhtisas Konular Kurulunda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Gürcan Ordu, kursun önemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Komando İhtisas Kursunda eğitim gören komandolar, yurt içinde ve dışında her türlü arazi ve iklim şartlarında, bina, kara, hava, demiryolu taşıtlarında özel operasyonları planlama ve icra edebilme kabiliyetine sahip olmaktadır.

Jandarma komandolarımız dağlarda, ormanlarda, meskun mahallerde, şiddetli soğuklarda ve derin karda harekat taktik ve tekniklerini ustalıkla uygulayabilmektedir.

Komandolarımız ayrıca patlayıcı madde ve EYP, ilk yardım, keskin nişancı, paraşüt, dalış, bot operatörlüğü, helikopterden atma-toplama, kayak ve yakın boğuşma konularında da özel eğitim almaktadır."