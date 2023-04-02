Seçmen listeleri askıdan indirildi: Seçimler yaklaşıyor! Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle güncellenmek üzere askıya çıkarılan seçmen listeleri saat 17.00 itibarıyla askıdan indi.

AA

20 Mart'ta askıya çıkarılan seçmen listelerini kontrol etmek için bugün son gün. Listeler, e-devlet üzerinden sorgu yapılarak veya muhtarlıklarda incelenebiliyor.

Seçmenler, kendisinin, yakınlarının ve aynı binada oturan diğer seçmenlerin bilgilerini görebiliyor. Olası itirazlar ve adres değişikliği işlemleri için süre mesai bitiminde doluyor.

Adres değişikliği beyanlarını henüz yapmayan depremzede seçmenler de gün sonuna kadar beyanda bulunmak zorunda.

YSK sitesine kimlik numaranızla girmeniz gerekiyor

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.

Saat 17'de askıdan indirildi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin takvimine göre, güncellenmek üzere 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, saat 17.00 itibarıyla askından indirildi ve bunlara ilişkin itiraz süresi de sona erdi.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için yapılacak başvuruların süresi de doldu.