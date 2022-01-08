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Seçmene küfreden İyi Partili Ahmet Göçmez serbest kaldı

Seçmene küfreden İyi Partili Ahmet Göçmez serbest kaldı

AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler eden Ahmet Göçmez, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.