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    Seçmene küfreden İyi Partili Ahmet Göçmez serbest kaldı

    AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler eden Ahmet Göçmez, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 08.01.2022 - 17:56
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    Seçmene küfreden İyi Partili Ahmet Göçmez serbest kaldı

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan İyi Partili Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etmişti.

    Sigara fiyatlarına gelen zamlar üzerine ağza alınmayacak cümleler kuran Ahmet Erhan Göçmez, kamuoyunun gündemine oturdu.

    Erhan Göçmez, polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Dilovası ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı.

    SERBEST KALDI

    Göçmez, bugün işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

    Göçmez'in, adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest kaldığı öğrenildi.

    İyi Partili Ahmet Göçmez seçmene küfretti

    Seçmene küfreden İyi Partili Ahmet Göçmez serbest kaldı #1

    Seçmene küfreden İyi Partili Ahmet Göçmez serbest kaldı #2


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