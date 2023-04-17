Seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağı belli oldu! e-Devlet'te ilan edildi Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'te yayınladı.

AA

Türkiye'de seçime 27 gün oldu...

Partilerin yanı sıra Yüksek Seçim Kurulunda da gündem yoğun şekilde devam ediyor.

Seçim hazırlıklarında sona gelirken Yüksek Seçim Kurulu Ahmet Yener, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını duyurdu.

Yurt içindeki oy kullanacak vatandaş sayısının 60 milyon 697 bin 843 olduğunu belirten Yener, bu seçmenlerin 30 milyon 710 bin 790'ını kadın seçmenlerin oluşturduğunu belirtti.

Sandıklar belli oldu

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

"Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

İkinci tur olursa aynı sandık bilgileri olacak

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.