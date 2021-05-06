SED ödemeleri ne zaman yatırılacak? 2021 SED yardımı başvuru ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki SED ödemeleri ne zaman yapılacak?

SED ödemesi ile Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar için yardım imkanı devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık tarafından çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayan ailelere verilen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemelerinin yapılacağı tarihi açıklayan Yanık, ödemelerin ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

Bunun üzerine SED ödemelerinin detayları ve SED yardımı başvurusu ile ilgili ayrıntılar, vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu.

Peki SED ödemeleri ne zaman yatırılacak 2021? İşte, SED yardımı başvuru ekranı...

SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Çocukların üstün yararı doğrultusunda korunmaya ihtiyacı olan çocukları aileleri yanında destekleyerek aile bütünlüğünü korumaya çalıştıklarını belirten Bakan Yanık, "Mayıs ayı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon TL ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çocukların ailelerinin yanında büyümelerini önemsediklerini belirten Bakan Yanık, "Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. SED hizmetimiz kapsamında binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor." şeklinde konuştu.

Yanık, 5 Mayıs itibarıyla başlayan ödemelerin 12 Mayıs tarihine kadar hesaplara yatırılacağını belirtti.

SED YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SED başvurusu e -devlet üzerinden yapılabiliyor.

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda da başvuru yapılabiliyor.

Dilekçe

T.C. Kimlik Numarası beyanı

Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir.

Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

2021SED YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ