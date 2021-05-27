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Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.
- AA
- 27.05.2021 - 14:45
- Güncelleme : 27.05.2021 - 15:03
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sedat Peker hakkında yurt dışında firari olması sebebiyle yakalama emri çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ''Reis Sedat Peker hakkında, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yakalama emri düzenlendi'' denildi.
Ayrıntılar gelecek...