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    Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı

    Polis ekipleri, Atilla Peker ile korumasının gözaltına alınmasını kararlaştırdı.
    • AA
    • 23.05.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 17:22
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    Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı

    Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi.

    GÖZALTI KARARI

    Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O., polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

    Sedat Peker in kardeşi Fethiye de gözaltına alındı #1

    Sedat Peker in kardeşi Fethiye de gözaltına alındı #2

    Sedat Peker in kardeşi Fethiye de gözaltına alındı #3

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