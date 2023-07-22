Sedat Şahin, Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti Kaldığı cezaevinden günler önce tahliye olan iş insanı Sedat Şahin, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile makamında görüştü.

ensonhaber.com İş insanı Sedat Şahin 8 yıldır İzmir Buca ilçesindeki cezaevinde bulunuyordu. Bugün ise Sedat Şahin sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bahçeli'yi ziyaret etti Şahin, tahliye olduktan sonra bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Yalçın duyurdu Ziyaret haberini MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medyadan paylaştı. Ziyaretten kareler de paylaşan Yalçın, "Sedat Şahin kardeşimiz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti." notunu düştü.