Sedat Şahin, Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti
ensonhaber.com

İş insanı Sedat Şahin 8 yıldır İzmir Buca ilçesindeki cezaevinde bulunuyordu.

Bugün ise Sedat Şahin sürpriz bir gerçekleştirdi.

Bahçeli'yi ziyaret etti

Şahin, tahliye olduktan sonra bugün Lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Yalçın duyurdu

Ziyaret haberini MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medyadan paylaştı.

Ziyaretten kareler de paylaşan Yalçın, "Sedat Şahin kardeşimiz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti." notunu düştü.

Sedat Şahin, Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.