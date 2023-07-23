Sedat Şahin, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti 20 Temmuz'da cezaevinden tahliye olan Sedat Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kabul edildi.

ensonhaber.com 'Şahinler' suç örgütü liderliği suçlamasıyla yargılanan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan Sedat Şahin, tahliye oldu. İzmir Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sedat Şahin, 8 yıl sonra 20 Temmuz'da cezaevinden çıktı. Devlet Bahçeli'ye ziyaret Şahin, tahliyesinin ardından Ankara'ya gelerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Söz konusu ziyareti MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter hesabından duyurdu. Ziyaretten fotoğraflar Ziyaretten fotoğraflar da paylaşan Yalçın paylaşımına, "Sedat Şahin kardeşimiz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti" notunu ekledi.