Sedef Kabaş: Hakaret etme kastım yoktu

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan Sedef Kabaş "Atasözü söyledim hakaret etmedim" diyerek kendisini savundu.

Geçtiğimiz günlerde TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına katılan Sedef Kabaş'ın sözleri kamuoyunun gündemine oturdu.

Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'aı hedef alarak "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." sözleri nedeniyle hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş, dün akşam saatlerinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Kabaş, tutuklandı.

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ATASÖZÜ SÖYLEDİM

Gazeteci Sedef Kabaş Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini söyleyerek “Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" kendisini savundu.