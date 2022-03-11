Sedef Kabaş için tahliye kararı

Katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak çirkin söylemlerde bulunan gazeteci Sedef Kabaş hakkında tahliye kararı verildi.

TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına katılan Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, çirkin sözlerle hedef almıştı.

Kabaş “Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.” demişti.

BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Hakaret içeren sözleri nedeniyle Kabaş, siyasilerden ve sosyal medyadan büyük tepki görmüştü.

Görüntülerin incelenmesinin ardından hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kabaş, sevk edildiği mahkemece 'Cumhurbaşkanına hakaretten' tutuklanmıştı.

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine tepki yağdı VİDEO

12 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Kabaş hakkında hazırlanan iddianamede “Cumhurbaşkanına hakaret” ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na karşı “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istenmişti.

22 Ocak'tan beri tutuklu bulunan Kabaş, İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Duruşmaya sadece 2 gazeteci alınırken, Kabaş hakkında 2 yıl 4 ay hapis cezası verilip, tahliyesine karar verildi.

Kabaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçundan da beraat etti.