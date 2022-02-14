Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi

Sedef Kabaş hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Kabaş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına katılan Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef almış, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." demişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlanmıştı.

11 YIL 8 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 10 sayfalık iddianamede, Kabaş’ın zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle ’Cumhurbaşkanına hakaret’ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri dolayısıyla ise ’kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 4 yıl 1 aydan 11 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianame, gönderildiği İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Kabaş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.