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Sedef Kabaş’ın kelepçe kurnazlığı
- DHA
- 22.01.2022 - 15:28
- Güncelleme : 22.01.2022 - 15:30
TELE 1 ekranlarında Uğur Dündar'ın sunduğu 'Demokrasi Arenası' programına konuk olan Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
CUMHURBAŞKANINA BÜYÜK HAKARET
Sedef Aktaş, “Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.” ifadelerine yer vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sedef Kabaş emniyetteki işlemlerinin ardından saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.
Sedef Kabaş kendisine kelepçe takılmış imajı verdi VİDEO
ELLERİNDE KELEPÇE VARMIŞ GİBİ GÖSTERDİ
Hastanede sağlık kontrolüne giderken görüntülenen Sedef Aktaş’ın elleri kelepçeliymiş gibi kollarını saklamaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.