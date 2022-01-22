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    Sedef Kabaş’ın kelepçe kurnazlığı

    Sedef Kabaş’ın kelepçe kurnazlığı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Sedef Kabaş’ın sağlık kontrolüne götürülürken kollarını arkasına saklayıp kelepçelenmiş gibi kendini göstermesi dikkat çekti.
    • DHA
    • 22.01.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 15:30
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    TELE 1 ekranlarında Uğur Dündar'ın sunduğu 'Demokrasi Arenası' programına konuk olan Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

    CUMHURBAŞKANINA BÜYÜK HAKARET

    Sedef Aktaş, “Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.” ifadelerine yer vermişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Sedef Kabaş emniyetteki işlemlerinin ardından saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

    Sedef Kabaş kendisine kelepçe takılmış imajı verdi VİDEO

    ELLERİNDE KELEPÇE VARMIŞ GİBİ GÖSTERDİ

    Hastanede sağlık kontrolüne giderken görüntülenen Sedef Aktaş’ın elleri kelepçeliymiş gibi kollarını saklamaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

    Sedef Kabaş’ın kelepçe kurnazlığı #1

    Sedef Kabaş’ın kelepçe kurnazlığı #2

    Sedef Kabaş’ın kelepçe kurnazlığı #3


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