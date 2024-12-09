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AA

Suriye'de muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini çökertti.

13 yıldır rejime karşı sürdürdükleri savaşı kazanan muhalifler, Şam'ın kontrolünü ele geçirdi.

Başkent Şam'ın güneybatısındaki bölgeden başkentin güney banliyölerine giren muhalifler, önce havalimanlarını ardından da hapishaneleri boşalttı.

Ancak Sednaya Hapishanesi'nde hala daha ulaşılamayan mahkumlar var.

SEDNAYA HAPİSHANESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Sednaya Hapishanesi'nde güvenlik kameralarında görünen ve hala ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi.

Rejim karşıtı güçlerin Şam'da kontrolü ele geçirmesiyle Sednaya Hapishanesi'ndeki birçok tutsak serbest bırakılmıştı.

BİNANIN YAPISI ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞIYOR

Rejim karşıtı güçlerin, Esad rejimi ile özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nde tutuklu olan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalıştığı görüntüler kaydedildi.