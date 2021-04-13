Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bu ay içerisinde seyahat edecek olan kişiler, seferi olmanın şartları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki seferi nedir, seferi olan orucunu bozabilir mi?

Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar, hangi durumlarda orucun bozulacağına ilişkin araştırmalar yapıyor.

Bu bağlamda, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen ancak yolculuğa çıkacak olan kişiler, seferilikle ilgili bilgi almak için arama motorları üzerinden sorgulamalar yapıyor.

'Seferi olan kişi orucunu bozabilir mi? Seferi olmanın şartları nelerdir?' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, seferi nedir? Seferi olan başladığı orucu bozabilir mi? İşte, seferi olmanın şartları...

SEFERİ NEDİR, NE DEMEK?

Seferilik, uzun yola çıkmak ve başka bir yere gitmek için yola koyulmak anlamına gelmektedir. Bu şekilde yola koyulan kişiye de seferi veya mûsafir denilmektedir. Seferi sayılmak için yolun yalnız gidiş mesafesi ölçü alınmakta, dönüş mesafesi hesaba katılmamaktadır.

Dinen sefer sayılacak (en az 90 km.) mesafedeki bir yere gitmek üzere yola çıkan veya daha fazla mesafeye yolculuk yapan ve gittiği yerde 15 günden az bir süre kalmaya niyet eden kimse, yaşadığı yerleşim yerinin meskûn mahallinden çıkınca misafir hükmünde kabul edilmektedir. Bu kimse yolculuk hüküm ve ruhsatlarından yararlanmaya başlamaktadır (Merğînânî, el-Hidâye, II, 101).

SEFERİ OLAN KİŞİ ORUCUNU BOZABİLİR Mİ?

Ramazan ayında sefer mesafesinde (en az 90 km.) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kişi, geceden oruca niyet etmeyebilir ancak niyet ettikten sonra gündüz yolculuğa çıkarsa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulunmadığı takdirde orucunu bozmamalıdır.

Mazereti bulunmadığı sürece başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Sefer bir mazeret olarak kabul edildiği için eğer orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 402-405).

Hz. Peygamber'in (s.a.v) Mekke’nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kadîd denilen yere varınca orucunu bozması (Buhârî, Savm, 34; Müslim, Sıyâm, 88) savaş şartlarının gereği olarak değerlendirilebilir.

Gidilen yolculukta kalmaya karar verilirse: Eğer kişi gittiği yerde 15 günden fazla kalmaya karar vermişse, o yere vardığı andan itibaren misafir olmaktan çıkmaktadır. Buna göre, Ramazan ayında bulunduğu yerden en az 90 km. uzaklıkta bir yere yolculuk yapan kimse yolculuk süresince oruç tutmayabilir.

Gidilen yerde 15 günden az kalınacaksa: Gittiği yerde 15 günden az kalacaksa hüküm yine aynıdır. Eğer gittiği yerde 15 gün kalacaksa yolculuğu bitince vardığı yerde orucunu tutması gerekmektedir.

Kişi, yolculuk hali bitince tutmadığı günleri kaza eder. Oruç tutmasında bir güçlük yoksa yolcunun oruç tutması daha hayırlıdır.