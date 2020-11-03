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- Seferihisar'da suların yükselmesiyle arabasında mahsur kaldı
Seferihisar'da suların yükselmesiyle arabasında mahsur kaldı
Depremin ardından su taşkını yaşanırken, aracında mahsur kalan vatandaşın zor anları kameraya yansıdı.
- AA & Ensonhaber
- 03.11.2020 - 09:00
- Güncelleme : 03.11.2020 - 09:32
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçede su taşkını yaşandı.
Taşkın üzerine birçok mahalle ve sokak sular altın kaldı.
O anlara aracında yakalanan 62 yaşındaki Ayhan Köksal, yaşananları cep telefonu ile görüntüledi.
"YARDIM EDİN"
Arabada mahsur kalan Köksal'ın, "Şu an suların içnideyiz. Çıkamıyoruz. Arabalar adeta yüzmeye başladı." sözleri dikkat çekti.
Bir süre sonra etrafta bulunan vatandaşlara seslenen Köksal, "Nasıl çıkayım. Çıkamıyorum. Yardım edin." diyerek zor anlar yaşadı.
Seferihisar'da suların yükselmesiyle arabasında mahsur kaldı