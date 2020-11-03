Dolar
8.5234
0.9869%
Euro
9.9768
1.5626%
Altın
1900.63
0.2701%
Borsa
1129.14
-0.3925%
G. Altın
520.47
1.1845%
Bitcoin
115246.67
-0.0886%
EXEN Coin
11.56
1.85%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Seferihisar'da suların yükselmesiyle arabasında mahsur kaldı

    Depremin ardından su taşkını yaşanırken, aracında mahsur kalan vatandaşın zor anları kameraya yansıdı.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.11.2020 - 09:00
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 09:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Seferihisar'da suların yükselmesiyle arabasında mahsur kaldı

    İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçede su taşkını yaşandı.

    Taşkın üzerine birçok mahalle ve sokak sular altın kaldı.

    O anlara aracında yakalanan 62 yaşındaki Ayhan Köksal, yaşananları cep telefonu ile görüntüledi.

    "YARDIM EDİN"

    Arabada mahsur kalan Köksal'ın, "Şu an suların içnideyiz. Çıkamıyoruz. Arabalar adeta yüzmeye başladı." sözleri dikkat çekti.

    Bir süre sonra etrafta bulunan vatandaşlara seslenen Köksal, "Nasıl çıkayım. Çıkamıyorum. Yardım edin." diyerek zor anlar yaşadı.

    Seferihisar'da suların yükselmesiyle arabasında mahsur kaldı

    Seferihisar da suların yükselmesiyle arabasında mahsur kaldı #1

    Seferihisar da suların yükselmesiyle arabasında mahsur kaldı #2

    Seferihisar da suların yükselmesiyle arabasında mahsur kaldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir