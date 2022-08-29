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    Sefo'nun elmasını kapmak isteyen hayranlar birbiriyle savaştı

    Denizli'deki festivalde sahne alan Sefo, kendisine ikram edilen bir elmayı yerken diğerini hayranlarına fırlattı. Hayranlar arası kısa süreli bir arbede yaşandı.
    • 29.08.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 17:51
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    Sefo'nun elmasını kapmak isteyen hayranlar birbiriyle savaştı

    Sevilen şarkıcı Sefo, bir konserinde daha hayranlarını kasıp kavurdu.

    Denizli'de düzenlenen festivalde sahne alan Sefo'yu dinleyebilmek için hayranları, saatler öncesinden konser alanını doldurdu.

    Sefo'nun sahneye çıkmasıyla başlayan eğlence, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

    Hayranlarına elma fırlattı

    Bölgeye özgü tarım ürünlerinden olan elma ikram edilen Sefo, elmalardan bir tanesini kendisi yerken, bir diğerini ise kabalığın arasına fırlattı.

    Ortalık karıştı

    Ünlü şarkıcının fırlattığı elmayı yakalamak isteyen hayranları, kısa süreli izdiham yaşanmasına neden oldu.

    Sefo'nun elmasını kapmak isteyen hayranlar birbiriyle savaştı ViDEO

    Sefo nun elmasını kapmak isteyen hayranlar birbiriyle savaştı #1

    Sefo nun elmasını kapmak isteyen hayranlar birbiriyle savaştı #2

    Sefo nun elmasını kapmak isteyen hayranlar birbiriyle savaştı #3

    Sefo nun elmasını kapmak isteyen hayranlar birbiriyle savaştı #4


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