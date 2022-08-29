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Sefo'nun elmasını kapmak isteyen hayranlar birbiriyle savaştı

Sefo'nun elmasını kapmak isteyen hayranlar birbiriyle savaştı

Denizli'deki festivalde sahne alan Sefo, kendisine ikram edilen bir elmayı yerken diğerini hayranlarına fırlattı. Hayranlar arası kısa süreli bir arbede yaşandı.