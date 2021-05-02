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    Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.
    • DHA
    • 02.05.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 15:10
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    Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından açıkama yapıldı. Yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanının yerde kalmadığı belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi."

    Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi VİDEO


    Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 2 PKK lı etkisiz hale getirildi #1

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