- Haberler
- Gündem Haberleri
- Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.
- DHA
- 02.05.2021 - 15:09
- Güncelleme : 02.05.2021 - 15:10
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından açıkama yapıldı. Yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanının yerde kalmadığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi."
Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi VİDEO