Şehidin cenazesinde nöbet tutan asker gözyaşlarını tutamadı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için memleketinde düzenlenen cenaze töreninde, acılı ailenin feryadı nöbet tutan askeri ağlattı.

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DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor.

Operasyonların yoğun olarak sürdüğü Irak'ın kuzeyinden hafta içinde şehit haberleri geldi.

Kahraman şehitlerden biri de Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan.

Pençe şehidine son görev

Van'da yapılan törenin ardından şehidin naaşı askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla Amasya'nın Taşova ilçesine getirildi.

5 çocuklu ailenin 2 oğlundan biri olan şehit Aslan için köy meydanında tören düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı

Şehit Samet Aslan'ın annesi Havva ve babası İbrahim Aslan, törende güçlükle ayakta durabildi.

Kız kardeşleri ise tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin ailesini, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Silah arkadaşı gözyaşlarını tutamadı

Bu sırada al bayrağa sarılı tabutun başında nöbet tutan bir askerin de ağladığı görüldü.

Askerlerden biri silah arkadaşının yanına gelerek gözyaşlarını sildi. O anlar izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Şehit Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)