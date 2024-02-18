Şehidin kanı yerde kalmadı! Pençe Kilit bölgesinde öldürülen terörist sayısı 8 oldu Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada, 2 örgüt mensubu daha öldürüldü.

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Yurt içi ve sınır ötesinde yuvalanan ve sayıları giderek azalan teröristlerle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Düzenlenen operasyonlarla örgüt mensupları tek tek sarı torbaya giriyor.

Sözde üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere örgüte ağır darbeler vuruluyor.

Teröristlerden üs bölgeye sızma girişimi

Bir hareketliliğin yaşandığı bölge de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi oldu.

PKK'lı teröristler üs bölgesine sızma girişiminde bulundu. Tespit edilen teröristler, komandolar tarafından ateş altına alındı.

1 kahraman asker şehit düştü

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristleri açtığı ilk ateşte yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Öldürülen terörist sayısı 8 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay’ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"