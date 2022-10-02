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    Şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV’den açıklama

    Şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı. LÖSEV, yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur" dedi.
    • 02.10.2022 - 02:53
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    Şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV’den açıklama

    21 yaşındaki Piyade Astsubay Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü.

    Elazığ’ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ataş’ın vasiyeti içeren görüntüler ortaya çıktı.

    Vasiyeti ortaya çıktı

    Ataş’ın çektiği görüntüde, "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün." ifadeleri yer aldı.

    "Boynumuzun borcudur"

    Bunun üzerine LÖSEV sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe - Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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