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    Şehir giriş çıkışlarında kontroller devam ediyor

    Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerarası yollarda denetimler hız kesmeden sürüyor.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 17:53
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    Şehir giriş çıkışlarında kontroller devam ediyor

    Ramazan'ın ikinci yarısında uygulanması kararlaştırılan tam kapanma ile birlikte şehirlerarası seyahat da kısıtlanmıştı.

    Mecburi durumlar haricinde vatandaşlara seyahat için izin verilmemesi çevre yollarındaki yoğunluğu azalttı.

    GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA SIKI DENETİM SÜRÜYOR

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri ise il sınırında denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

    Gelen tüm araçlar durdurularak izin belgeleri ve trafik açısından araç kontrolleri gerçekleştiriliyor.

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