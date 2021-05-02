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Şehir giriş çıkışlarında kontroller devam ediyor
Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerarası yollarda denetimler hız kesmeden sürüyor.
- İHA
- 02.05.2021 - 17:53
Ramazan'ın ikinci yarısında uygulanması kararlaştırılan tam kapanma ile birlikte şehirlerarası seyahat da kısıtlanmıştı.
Mecburi durumlar haricinde vatandaşlara seyahat için izin verilmemesi çevre yollarındaki yoğunluğu azalttı.
GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA SIKI DENETİM SÜRÜYOR
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri ise il sınırında denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.
Gelen tüm araçlar durdurularak izin belgeleri ve trafik açısından araç kontrolleri gerçekleştiriliyor.