Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı mı? Seyahat yasağı biten ve devam eden iller..

Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı mı? Seyahat yasağı biten ve devam eden iller..

Kabine toplantısının ardından açıklanan normalleşme kararları, 81 ilin risk gruplarına ayrılmasıyla alındı. Peki seyahat yasağı bitti mi? İller arasında seyahat kısıtlaması kalktı mı? İşte detaylar..

Koronavirüs pandemisinde alınan kısıtlama kararlarından biri de şehirlerarası seyahat yasakları olmuştu. Kabine Kurulu toplantısı sonrasına normalleşme adımları atılırken, seyahat yasağı kalktı mı? sorusu vatandaşların gündemine geldi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Gönderilen genelge ile kısıtlama detaylarına yer verildi.

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek.

Peki seyahat yasağı biten ve devam eden iller hangileri? İşte seyahat yasağı detayları..

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Sokağa çıkma yasağı olan illerde, yasak günlerinde seyahat yasağı olacak. Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek.

Bu karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek.

SEYAHAT YASAĞI BİTEN İLLER

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN İLLER

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun,Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.