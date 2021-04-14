Şehirler arası seyahat yasağı nasıl uygulanacak, hangi gün ve saatlerde? İçişleri Bakanlığı açıklık getirdi

Şehirler arası seyahat yasağı nasıl uygulanacak, hangi gün ve saatlerde? İçişleri Bakanlığı açıklık getirdi

Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında, vaka sayılarını en aza indirmek için şehirler arası seyahat yasağı getirildi. Peki, şehirler arası seyahat yasağı nasıl uygulanacak, hangi gün ve saatlerde?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayı içerisinde hareketliliği azaltmak ve vaka sayılarını en aza indirmek için yapılan toplantıda, şehirler arası seyahat yasağı da ele alınan maddeler arasında yer aldı.

Daha önce 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan şehirler arası seyahat yasağının 81 il için uygulanması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu konuya ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

Açıklama sonrası, İçişler Bakanlığı yeni kısıtlama kararlarını içeren 'Kısmi Kapanma' konulu genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

Peki, Şehirler arası seyahat yasağı nasıl uygulanacak, hangi saatlerde? İşte, detaylar..

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NASIL UYGULANACAK, HANGİ GÜN VE SAATLERDE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak.

İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ UYGULANACAĞI SÜRELER

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'da tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

ZORUNLU HALLER

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

İZNİ OLMAYANLARIN SEYAHATİNE İZİN VERİLMEYECEK

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak.

Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM

Şehir içi toplu ulaşım araçlarında; oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak, minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek.

Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecek.