Şehirler arası seyahat yasağı yeniden başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri duyurmak için kameraların karşısına geçti.

Salgının seyrine yönelik bir dizi tedbir açıklayan Cumhurbaşkanı, şehirler arası seyahatle ilgili de konuştu.

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Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyeceğini açıkladı.

Öte yandan uygulamanın yarın akşam saatlerinde başlayacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

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