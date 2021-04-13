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    Şehirler arası seyahat yasağı yeniden başladı

    Şehirler arası seyahat yasağı yeniden başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyeceğini duyurdu.
    • AA
    • 13.04.2021 - 18:51
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 19:51
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri duyurmak için kameraların karşısına geçti.

    Salgının seyrine yönelik bir dizi tedbir açıklayan Cumhurbaşkanı, şehirler arası seyahatle ilgili de konuştu.

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    Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyeceğini açıkladı.

    Öte yandan uygulamanın yarın akşam saatlerinde başlayacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

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    Şehirler arası seyahat yasağı yeniden başladı #1

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