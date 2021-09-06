Koronavirüs ile mücadele kapsamında şehirler arası yolculuklarda, aşısız olan kişilere 48 saatlik PCR testi sorgusu yapılıyor.

Şehirler arası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.

HES KODU KONTROLÜ İLE TEST SORGUSU

Kapıkule-Halkalı seferiyle yolculuk yapmak için Edirne Garı'na gelen yolculara gar girişinde güvenlik görevlilerince HES kodu üzerinden, kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı.

UYGUN OLMAYANLAR GERİ GÖNDERİLDİ

Sorguda şartları tutmayan kişiler gara alınmadı.

"KONTROLLERDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

İstanbul'da yaşayan tıp fakültesi öğrencisi Nurbanu Demirtaş, "Tabii ki kontrollerden ben de çok memnunum, kontrol edildiğimizi bilmek istiyoruz. Sonuçta trene biniyoruz yanımda kimin olacağı belli değil. İlk önce kendimi sonra sevdiklerimi korumak için aşı olmam gerekiyor. Ben trene binmek için aşı olmadım. Önceden olmuştum zaten." diye konuştu.

Şehirler arası toplu taşımada test zorunluluğu başladı VİDEO