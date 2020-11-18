Şehirler arası yolculuk yasak mı? Seyahat kısıtlaması var mı? Seyahat kısıtlaması detayları

Şehirler arası yolculuk yasak mı? Seyahat kısıtlaması var mı? Seyahat kısıtlaması detayları

Gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada koronavirüs önlemleri hakkında bilgi verildi. Peki, şehirler arası seyahat yasağı var mı? işte detaylar....

Milyonlarca vatandaş şehirler arası seyahat yasağı hakkında detayları araştırıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı yeni tedbirler açıklandı.

Mart ayından beri mücadele edilen koronavirüs için alınan tedbir yasaklarından birçoğunun yeniden uygulanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası yeni yasaklar arasında seyahat yasağı olup olmadığı merak konusu oldu.

ŞEHİRLER ARASI YASAK VAR MI?

Gün itibariyle gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası şehirler arası seyahat yasağı da merak konusu oldu.

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili açıklama, İçişleri Bakanlığı "Koronavirüs Yeni Tedbirler" adlı genelge ile yapıldı. Buna göre, sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde herhangi bir seyahat yasağı da bulunmuyor.

SEYAHAT KISITLAMASI DETAYLARI

Genelgede yapılan açıklamada seyahat yasağı ile ilgili bilgiler şunlardır:

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak; tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.