Euro
9.019
-0.55%
Dolar
7.5784
-0.38%
Altın
417.17
-0.73%
Borsa
1.558
0.54%
Bitcoin
421.500
3.63%
EXEN Coin
15.80
1.34%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Şehirler arası yolculukta yüzde 50 sınırı kalktı mı? Şehirler arası otobüs yolcu kapasitesi kaç?

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde şehirler arası yolcu taşımacılığında %50 kapasite sınırı getirilmişti. Peki, şehirler arası yolculukta yüzde 50 şartı kalktı mı?
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şehirler arası yolculukta yüzde 50 sınırı kalktı mı? Şehirler arası otobüs yolcu kapasitesi kaç?

    Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun zamandır şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırı uygulanıyor.

    Normalleşmeyle birlikte şehirler arası otobüs yolculuğuna ilişkin yeni kararlar alındı. Yeni karara göre otobüslerdeki yüzde 50 doluluk sınırlaması kaldırıldı. İşte, şehirler arası otobüs yolcu kapasitesi ve yolcu sayısı..

    ŞEHİRLER ARASI YOLCULUKTA %50 SINIRI KALKTI MI?

    Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, ülke genelinde şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırının kaldırıldığını açıkladı.

    Özcan, "İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm ülke genelinde şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırı kaldırıldı. Ayrıca, çok yüksek risk grubunda bulunan iller hariç terminal ve gar binalarındaki lokanta, restoran, kafeterya ve pastane gibi yeme-içme işletmeleri de 7 gün 24 saat açık kalabilecek." diye konuştu.

    Şehirler arası yolculukta yüzde 50 sınırı kalktı mı? Şehirler arası otobüs yolcu kapasitesi kaç? #1

    YOLCULAR OTOBÜSLERE HES KODUYLA ALINACAK

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle şehirler arası otobüslerde uygulanan yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı. Alınan karara göre, otobüsler ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edebilecek.

    Yolcular, HES koduyla otobüslere ve yeme-içme işletmelerine alınacak. Girişlerde ateş ölçme gibi uygulamalar yapılacak. Dezenfektan ve benzeri konulara azami özen gösterilecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir