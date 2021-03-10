Şehirler arası yolculukta yüzde 50 sınırı kalktı mı? Şehirler arası otobüs yolcu kapasitesi kaç?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde şehirler arası yolcu taşımacılığında %50 kapasite sınırı getirilmişti. Peki, şehirler arası yolculukta yüzde 50 şartı kalktı mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun zamandır şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırı uygulanıyor.

Normalleşmeyle birlikte şehirler arası otobüs yolculuğuna ilişkin yeni kararlar alındı. Yeni karara göre otobüslerdeki yüzde 50 doluluk sınırlaması kaldırıldı. İşte, şehirler arası otobüs yolcu kapasitesi ve yolcu sayısı..

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUKTA %50 SINIRI KALKTI MI?

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, ülke genelinde şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırının kaldırıldığını açıkladı.

Özcan, "İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm ülke genelinde şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırı kaldırıldı. Ayrıca, çok yüksek risk grubunda bulunan iller hariç terminal ve gar binalarındaki lokanta, restoran, kafeterya ve pastane gibi yeme-içme işletmeleri de 7 gün 24 saat açık kalabilecek." diye konuştu.

YOLCULAR OTOBÜSLERE HES KODUYLA ALINACAK

Koronavirüs pandemisi nedeniyle şehirler arası otobüslerde uygulanan yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı. Alınan karara göre, otobüsler ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edebilecek.

Yolcular, HES koduyla otobüslere ve yeme-içme işletmelerine alınacak. Girişlerde ateş ölçme gibi uygulamalar yapılacak. Dezenfektan ve benzeri konulara azami özen gösterilecek.