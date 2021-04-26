Şehirler arası seyahatler izne tabi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası seyahatlerin tamamının izne tabi tutulacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgına yönelik alınan yeni tedbirleri duyurdu.

ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERİN HEPSİNDE İZİN ZORUNLU OLACAK

Şehirler arası seyahatlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı, bu durumun tamamının izne tabi tutulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabileceğini de ifade etti.

"ŞEHİRLERARASI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÜZDE 50 KAPASİTEYLE ÇALIŞACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüz yüze eğitimle ilgili açıklaması şöyle:

"Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek."

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