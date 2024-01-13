Şehit Ahmet Köroğlu'nun akrabası konuştu: "Aynı aileden ikinci şehidimiz..." Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu şehit düştü. Şehidin ailesine acı haber verilirken, 2008 yılında amcasının oğlunun da şehit düştüğü öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye şehitlerine, kahraman 9 Mehmetçiğine ağlıyor...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, 9 kahraman askerimiz şehit düştü.

Kahraman askerlerimizin şehadet haberi yüreğimizi yakarken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları ise kararlılıkla sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerimizin kanını yerde bırakmazken, bir yandan ise ailelere acı haber verildi.

Şehit ateşinin düştüğü ocaklardan birisi de İstanbul oldu.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu...

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, şehit oldu. Köroğlu'nun şehadet haberi, Tuzla'da yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

"Kelimeler boğazımızda düğümleniyor"

Tuzla'da şehit Ahmet Köroğlu'nun yakın akrabası Ömer Cin, 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta çıkan çatışmada kuzeni Talha Köroğlu'nun da şehit düştüğünü belirterek, "Ülkemizin, milletimizin ve tüm şehit ailelerimizin başı sağ olsun, hepsine sabır diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim de ciğerimizi yaktı, benim akrabam, dayısı sayılırım. Sözün bittiği yerdeyiz, yapacak bir şey yok.

Hayat devam ediyor. Vatan sağ olsun diyoruz. Allah vatanımızı, birliğimizi, dirliğimizi daim etsin.

2008 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta şehidimizin amcasının oğlu da şehit oldu. Aynı aileden ikinci şehidimiz. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)