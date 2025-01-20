İHA

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Ankara'da şehit aileleri ve gazileri bir araya getirdi.

Burada “Terörsüz Türkiye” başlığıyla gündemdeki konulara dair basın açıklaması gerçekleştirildi.

Aileler adına konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Terörsüz Türkiye projesi kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrılarıyla başlayan yeni döneme desteklerini açıkladı.

"ŞEHİT AİLELERİNİ SOKAĞA DÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Aylar, bazı STK temsilcilerinin “Bebek katili TBMM çatısı altına gelecek” gibi söylemlerle şehit ailelerini ve gazileri sokağa dökmeye çalıştıklarını iddia ederek, “Bunların arkasında hangi ihanet şebekelerinin ve oluşumların olduğunu gayet iyi biliyoruz ve takipçisi olacağız. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi teröristler ya silahlarını gömecek ya da silahlarıyla toprağa gömülecekler.” diye konuştu.

"PROJEYİ BALTALAMAK İSTEYENLER KARŞISINDA BİZİ BULUR"

Türkiye'nin teröristlerle masaya oturmayacağını, pazarlık yapmayacağını ve taviz vermeyeceğini söyleyen Gazi Aylar, “Son günlerdeki Terörsüz Türkiye çalışmasında net bir ifade söz konusu, hiçbir şart olmadan terör örgütü kendini lağvedecek. Bundan başka her türlü söylem ve iddia ancak komplo teorisidir ve bu yalanların tek amacı vardır; milli hassasiyetleri söz konusu olan insanlarımızı provokasyon yoluyla devletle karşı karşıya getirmektir. Terörsüz Türkiye projesini baltalamak isteyenler bilsinler ki biz bu oyunu bozarız ve asla böyle bir hain plana geçit vermeyiz.” ifadelerini kullandı.

"SİLAHLAR GÖMÜLSÜN, SAVAŞIN SONU YOK"

“Silahın, öldürmenin ve savaşın sonu yok” diyen Aylar, sözlerine şöyle devam etti: