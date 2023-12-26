Şehit ailelerini hedef alan Can Ataklı özür diledi Şehit ailelerine yönelik skandal ifadeler kullanan Can Ataklı, gelen tepkilerin ardından özür diledi. Ataklı, "Hakarete uğramış hisseden şehit ailelerinden ve yakınlarından çok özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'nin gündeminde terör saldırısında şehit düşen 12 kahraman Türk askeri var...

Acılar tazeliğini korurken, muhalif isimler açıklamalarıyla nabızları yükseltiyor.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı'nın sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve tepkiler çığ gibi büyüdü.

"Şehit ailelerinden ve yakınlarından çok özür dilerim"

Bunun üzerine Ataklı, bugünkü yayınında şehit ailelerinden özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Anladığım kadarıyla şehit aileleri algı etkisi altında kalarak bana öfkelenmişler, kızmışlar, kırılmışlar. Bu nedenle kırılan, kendini örselenmiş hisseden, hakarete uğramış hisseden şehit ailelerinden ve yakınlarından çok özür dilerim. Benim dışımda gerçekleşen bir olay nedeniyle kırıldılarsa üzüldülerse o nedenle özür diliyorum."

Ne olmuştu?

Ataklı, dünkü canlı yayınında şehit ailesini hedef alarak ağır ithamlarda bulundu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın cenaze töreninde, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum." ifadelerini eleştiren Ataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?"

Soruşturma başlatıldı

Büyük tepki çeken açıklamaların üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti ve açıklamaları "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.