Şehit ailesinden CHP’li Sezgin Tanrıkulu için imza kampanyası

Meclis'te polis Barış Göl'ü şehit eden Muhammet Karataş'ın nasıl öldüğünü soran CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na, şehidin ailesi tepki gösterdi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş’ta aranan Muhammet Karataş tarafından şehit edilen polis memuru Barış Göl’ün yakınları, olaydan sonra yaralı olarak yakalanan katilin hastanede ölümüne ilişkin mecliste konuşma yapan İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgi Tanrıkulu’nun CHP’de siyaset yapmaması için partisinin ilçe başkanlığında imza kampanyası başlattı.

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Şehidin amcası Durdu Göl, "Şehidimizin acısını yaşarken İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun mecliste gündem dışı söz alarak bizleri incittiğini söylemek istiyorum. Bizler de bu konuda Sezgin Tanrıkulu’nu kınıyor ve ilçemizde imza kampanyası başlatarak Sezgin Tanrıkulu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapamayacağına dair gerekli çalışmaları yapacağız. Bu bir başlangıç. Eğer bugün olmasa da bundan sonraki süreçte bu olayın takipçisi olacağız. Bizleri acıtan, bizleri üzen Sezgin Tanrıkulu’yla ilgili Düziçi’nde imza kampanyası başlatacağız. Bugünden itibaren imza kampanyası başlatıp genel merkeze göndereceğiz. Sezgin Tanrıkulu’nu ailem adına kınıyorum." dedi.

"YERSİZ VE TUTARLILIĞI OLMAYAN BİR AÇIKLAMA"

Şehit ailesini makamına davet eden CHP Düziçi İlçe Başkanı Mustafa Şen ise, "Biz ölen hiçbir çocuğumuzun üzerinden siyaset yapmadık ve yapmayı düşünmüyoruz. Zamansız, yersiz ve tutarlılığı olmayan bir açıklamadan dolayı tırnaklarımızla yaptığımız dağı yerle yeksan etmek içerisindeyiz. Ben sizleri anlıyorum acımız büyük. Biz şehidimizi hastaneden beri takip ettik. Cumhuriyet Halk Partisi’nin aslında niyetinin böyle bir şey olmadığını bildirmek isterim. Zamansız, yersiz çıkışların ezikliğini her beraber yaşıyoruz. Bizim de bir eksiğimiz olursa ilçe teşkilatı olarak, il teşkilatı olarak ve tüm seçilmişler olarak ben hepinizden özür diliyorum. Sizlerin sabrını sınamama gerek yok" diye konuştu.

Açıklamaların ardından başlatılan kampanya kapsamında imza toplandı.

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