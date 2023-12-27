Şehit annesinden oğluna yürek dağlayan veda: Aslan gibi savaşıp bizi korudun Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın annesinin veda sözleri yürekleri dağladı. Şehidin annesi, "Aslan gibi savaştın, bizi korudun, kendin şehit düştün annem. Bu da benim imtihanım. Yavrum benim, hakkım helal sana. Sen de bana helal et aslanım" diyerek son kez evladının tabutuna sarıldı.

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ensonhaber.com

12 askerimiz Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırılarında şehit oldu.

Türkiye'nin dört bir yanına da adeta ateş düştü.

Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesindeki baba evine getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına yakınları sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit annesinden oğluna yürek dağlayan veda

Şehit annesi Firdevs Günay, oğlunun tabutu başında, "Peygamber efendimizin yanında beni bekle annem. Söyleyeceğim çok şey var ama Rabb'im sabır veriyor bana. Aslan gibi savaştın, bizi korudun, kendin şehit düştün annem. Bu da benim imtihanım. Yavrum benim, hakkım helal sana. Sen de bana helal et aslanım. Yavrum, ciğerim, ilk göz ağrım, gözüm, aslanım. Ben senden razıydım, Allah da senden razı olsun. Hiçbir zaman incitmedin evladım beni. Hiçbir zaman üzmedin. Hiçbir şeyler demedin. Hiçbir hataların, kusurların olmadı. Hiç kimsenin hatırını kırmadın. Hep herkesleri sevdin. Rabb'im de seni sevdi. Allah'ım bana dayanma gücü versin. Ah oğlum hakkım sana helal olsun. Yavrum sen de bana hakkını helal et. Annem, yiğidim, yavrum, kuzum benim" diyerek son kez evladının tabutuna sarıldı.

Ağabeyinin asker üniformasını giyen Yasemin Günay, tabutun üstüne subay kılıcı bıraktı.

Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganı attı.