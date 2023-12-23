Şehit askerimizin son paylaşımı: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Enes Budak'ın sosyal medyadaki son paylaşımda "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan" yazarak fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı.

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İHA

Önceki gün Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 6 askerimiz şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı bir haber daha duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit düştü, 1 askerimiz de yaralandı.

Manisa'ya şehit ateşi düştü

Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) Manisa'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Budak'ın Atatürk Mahallesi'nde bulunan evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı.

Şehit Budak'ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesinin 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şehidin son paylaşımı: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın sosyal medyadaki son paylaşımı kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Budak, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan" yazarak fotoğraflarını paylaştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)