Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen patlamada şehit düşen 3 askerin cenazeleri, düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlamada şehit olan askerler için tören düzenlendi.

Erenler ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.

Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edildi.

ŞEHİT CENAZELERİ MANİSA, AFYONKARAHİSAR VE TEKİRDAĞ'A GÖNDERİLDİ

Duadan sonra Bakan Soylu ve askeri personel, şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarını cenaze nakil araçlarına koydu. Şehitler Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar'ın cenazesi Manisa'ya, Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın cenazesi Afyonkarahisar'a ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün cenazesi Tekirdağ'a gönderildi.