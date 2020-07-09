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    Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen patlamada şehit düşen 3 askerin cenazeleri, düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.
    • AA
    • 09.07.2020 - 20:12
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    Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlamada şehit olan askerler için tören düzenlendi.

    Erenler ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.

    Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edildi.

    Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı #1

    ŞEHİT CENAZELERİ MANİSA, AFYONKARAHİSAR VE TEKİRDAĞ'A GÖNDERİLDİ

    Duadan sonra Bakan Soylu ve askeri personel, şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutlarını cenaze nakil araçlarına koydu. Şehitler Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar'ın cenazesi Manisa'ya, Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın cenazesi Afyonkarahisar'a ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün cenazesi Tekirdağ'a gönderildi.

    Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı #2

    Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı #3

    Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı #4

    Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı #5

    Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı #6

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