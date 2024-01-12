Şehit Astsubay Bahadır Canbulat, Erdek'te son yolculuğuna uğurlandı Denizkurdu Tatbikatı kapsamında dalış eğitimi sırasında rahatsızlanmasının ardından şehit olan 25 yaşındaki Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in Erdek ilçesinde toprağa verildi.

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DHA

Denizkurdu Tatbikatı kapsamında dün mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat, dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştı.

Hemen hastaneye kaldırılan Canbulat, kurtarılamamıştı.

Şehide son görev...

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bugün, babaevinde helallik alındıktan sonra görev yaptığı Erdek'teki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Mayın Filosu Komutanlığı'na getirildi.

Burada yapılan törenin ardından bekar olan şehit Canbulat’ın cenazesi, öğlende Piri Reis Camii'ne getirdi.

Toprağa verildi

Şehidin annesi Necla ve babası Tamer ile kardeşi Enes Talha Canbulat'ın taziyeleri kabul ettiği askeri törene; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Erdek Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, çevre ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat, kılınan cenaze namazının ardından Erdek Şehitliği'nde toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)