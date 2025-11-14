Şehit Astsubay Emre Altıok’un babası paylaştı: Şehit babası oldum, ne mutlu bana Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit düşen Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un babası İsa Altıok, sosyal medyadan oğluyla fotoğrafını paylaşarak, "Şehit babası oldum, ne mutlu bana" notunu düştü.

Göster Hızlı Özet Gürcistan'da düşen askeri uçakta şehit olan Emre Altıok'un acı haberi Samsun'a ulaştı.

Babası İsa Altıok, oğlunun şehadetinin ardından sosyal medyada, "Şehit babası oldum, ne mutlu bana" diyerek paylaşım yaptı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un acı haberi Samsun'a ulaştı. 32 yaşındaki şehidin naaşının, Cuma günü saat 11.00'de Samsun Çarşamba Havalimanına getirilmesi bekleniyor. ŞEHİDİN BABASINDAN "NE MUTLU BANA" PAYLAŞIMI Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan baba İsa Altıok, oğlunun şehadetinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Oğluyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Altıok, "Şehit babası oldum, ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Şehit Emre Altıok için Cuma günü Tekkeköy Selyeri Mahallesi Mimar Sinan Camiinde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. İlçe halkının yoğun katılım göstermesi beklenen törenin ardından Altıok'un naaşı, Ovabaşı Mezarlığında defnedilecek. Şehit Emre Altıok, Kayseri'de bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevliydi. ŞEHİDİN EŞİ İKİNCİ ÇOCUĞA DOĞUM HAZIRLIĞINDA Şehidin anne ve babasının, Kayseri'de yaşayan şehidin hamile eşinin yanında oldukları öğrenildi. Şehadet haberi ise Samsun'da bulunan 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a verildi. Şehit Emre Altıok'un bir çocuğu olduğu, eşinin ikinci çocuklarına doğum hazırlığında bulunduğu öğrenildi. Gündem Haberleri

