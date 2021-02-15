Gara'da katledilen şehitlerimizden Aydın Köse'nin akrabası PKK'ya tepki göstererek, "Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Ağlamıyoruz, bu bizim düğünümüz." dedi.

Terör örgütü PKK tarafından Gara bölgesinde bulunan mağarada esir alınan ve şehit edilen 13 vatandaşımızdan Aydın Köse, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tören sırasında ise şehit Köse'nin amca oğlu, yaşanan hain saldırıya tepki gösterdi.

"KÖPEKLERİ SEVİNDİRMEYECEĞİZ"

Köse'nin akrabası, PKK'nın Türkiye'yi bölemeyeceğini vurgulayarak, "Kimse o köpeklere papuç bırakmasın. Osman'ı verdik, Aydın'ı verdik. Yarın da Hasan'ı Hüseyin'i vermeye hazırız. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Ağlamıyoruz, bu bizim düğünümüz. Ben de 3 oğlum da şehit olmaya hazırız. Biz ağlamayacağız, Köpekleri sevindirmeyeceğiz. PKK terör örgütünü sevindirmiyoruz." sözleriyle feryad etti.

Şehit Aydın Köse'nin akrabasından PKK'ya tepki: Sizi sevindirmeyeceğiz- İZLE

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