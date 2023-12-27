Şehit babasına hakaret eden eden Can Ataklı ifade verdi Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi.

İHA

Türkiye'nin 12 kahraman evladı şehit düşerken bir kesim, toplumun değerlerine açıkça saldıran ifadeler kullanmaktan çekinmedi.

Bu isimlerden biri de gazeteci Can Ataklı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda gazeteci Can Ataklı’nın şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı.

İfade vermeye gitti

Soruşturma çerçevesinde Ataklı, Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Ne olmuştu?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babasını hedef alarak, "Kimsin lan kimsin. Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" sözlerini sarf etmiş ve toplumun tepkisini çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)