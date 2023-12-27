Şehit babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Çocuğumuzun intikamı alındı Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın babası, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam arkasındayız. Allah razı olsun çocuğumuzun kanı yerde kalmadı" dedi.

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İHA

Terörle mücadelede 22-23 Aralık'ta şehit verdik...

Operasyonların yoğun olarak yürütüldüğü kuzey Irak'ın üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlere geçit vermeyen 12 kahraman asker şehit düştü.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerden biri de Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz.

23 yaşındaki şehit Yılmaz'ın naaşı, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

"Şehit babası olmaktan gurur duyuyorum"

Şehidin babası Ramazan Yılmaz ve ailesi, Türk bayraklarıyla donatılan evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Acılı baba Yılmaz, yaptığı açıklamada oğlunun devlet, millet, bayrak ve ezan uğruna şehit olduğunu belirterek, şehit babası olmaktan da gurur duyduğunu söyledi.

"Teröristler böyle havayı sever diyorlar oğlum"

Oğlunun küçük yaşlarda asker olma istediğinin olduğunu anlatan baba Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Çocuğumuzla sürekli irtibat halindeydik, telefonla görüntülü görüşüyorduk. O gün de görüşüyorduk. Öğlen namazından önce görüşmüştük. Orada hava muhalefetinin olduğunu kar yağdığını ve bulunduğu yerinde dumanlı olduğunu söylemişti. Ben de kendilerine 'Biraz daha dikkat edin, teröristler böyle havayı sever diyorlar oğlum" dedim. 'Dikkat ediyoruz baba, sorun yok her türlü tedbiri aldık' diye söylemişti bana. Ama akşam bu menfur hadise gerçekleşmiş. Benim oğlumun çocukluğundan beri asker olma isteği vardı. 'Büyüyünce asker olacağım' diyordu. Oğlum kendi müracaatlarını yapmış. Sınavlarını da kazandı. Birliğine katıldı görevine gitti.

"Herhangi bir sıkıntı yok baba bizi düşünme"

Sabah namazına kalktığımda üzerimde ağır bir şey vardı. Kendi kendime söylüyordum, 'Bu üzerimdeki ağırlık nedir?' diye. Onun için zaten bir arama ihtiyacını duydum. Kendisini de aramıştım. 'Herhangi bir sıkıntı yok baba bizi düşünme' diye beni teselli etmişti. Saat 3 gibi de ağabeyi aramış. Ağabeyi ile görüşmüşler telefonda. Ağabeyi de söylemiş 'Sıkıntılı bir durum, dikkat edin' diye söylemiş. Ama takdiri ilahi. O günün 4-4,5 sıralarında bu menfur hadise gerçekleşmiş.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Aile olarak dimdik duracaklarını ifade eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

Biz dimdik duracağız ailemiz olarak. Milletimiz ve milletimiz olarak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tam arkasındayız. Allah razı olsun bizim çocuğumuzun intikamını almışlar. Kanı yerde kalmamış. Devletimiz, güçlü bir devlet. Biz buna inanıyoruz. Hükümetimiz güçlü, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Her türlü ihtiyaçlar giderildi. Biz devletimizden memnunuz. Bizler inanan insanlarınız elhamdülillah. Bizim oğlumuz bu devlet, bu vatan, bu bayrak uğruna, bu ezanlar uğruna şehit oldu. Biz de bir şehit babasıyız, bununla ömür boyu gurur duyacağız. Başımıza da bu geldi Rabbim inşallah sabrını da verecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)