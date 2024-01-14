Şehit babasının evladına veda ederken söyledikleri duygulandırdı: Seninle gurur duyuyorum oğlum... Amasyalı Şehit Uzman Çavuş Samet Aslan’ın babası İbrahim Aslan, evladıyla tabutu başında, "Seninle gurur duyuyorum oğlum" sözleriyle vedalaştı.

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İHA

Türkiye'nin kalbi Irak'ın kuzeyinden gelen haberlerle yandı.

9 vatan evladı, hain teröristlerce girilen çatışmada şehit düştü.

Şehit olan Mehmetçiklerimizden Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'dı.

Şehit askerimizin cenazesi memleketi Amasya’da son yolculuğuna uğurlandı.

"Seninle gurur duyuyorum oğlum"

Cenaze töreninde ise duygusal anlar yaşandı.

Oğlunun fotoğrafını öpen şehit babası Aslan, “Seninle gurur duyuyorum oğlum. Vatanıma, milletime böyle bir evlat yetiştirdiğim için seninle gurur duyuyorum. Hakkım sana helal olsun” diye seslendi.

Türk bayrağa sarılı tabutu defalarca öptü...

Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu defalarca öpen babanın metaneti dikkat çekti.

Cenazede vatandaşlar ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak teröre tepki gösterdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)